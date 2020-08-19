桃園市社會局去年推出「友善小旅行」，安排身障者與家人搭乘復康巴士出遊，議員陳雅倫建議師法其他縣市，不但不限一位陪伴者，讓身障者可以和全家人一起出遊，也提議和旅遊業者合作，依不同障別推出獨家行程，振興旅宿業也嘉惠身障者。

社會局長鄭貴華讚建議佳，她表示復康巴士不限就醫，出遊、社會參與也能申請，鼓勵身障者走出戶外，會將建議納入考量，逐步推動。

陳雅倫認為，社會福利政策應包含鼓勵身障者走出去郊外，踏青旅遊、參與社會活動，對於身障者的身心照顧才能更全面，尤其身障者因為行動不便，交通問題難克服，加上不清楚旅遊地點的無障礙設施服務狀況，所以少有機會能和家人一起出遊，一直待在家裡，導致越來越鬱悶。

陳雅倫說，桃園市社會局去年推出「友善小旅行」，安排身障者出遊，去木柵動物園、內灣老街等地方一日遊，不過搭乘時限定一位陪伴者同行，無法完成身障者與家人共同出遊的心願，今年則改成補助民間團體代辦，建議社會局可租用大型復康巴士，邀身障者的家人們一起同行，不要只限定一位陪伴者。

陳雅倫也要求社會局與觀旅局合作，依不同障別開發「無障礙輕旅行」行程，例如分為輪椅族、視障、心障等，協助尋覓適合地點與住宿旅館，讓身障朋友即使到了旅遊地也不會覺得不方便，而且還可以帶動旅宿業多面向發展，並結合目前的安心旅遊等各項補助。

(中時 )