副總統賴清德今日主持「李前總統登輝先生治喪大員會議」，包括台積電創辦人張忠謀、台塑集團總裁王文淵、前央行總裁彭淮南等過去與李登輝有淵源的財經領域治喪大員出席。

李登輝追思告別禮拜將於9月19日（星期六）上午9時30分，於淡水真理大學大禮拜堂，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身份之慣例體制，合儀崇榮進行。

總統府表示，9月19日當天，總統蔡英文將親自出席追思告別禮拜頒發褒揚令，表彰李前總統畢生對於國家的重大貢獻與殊勳，並進行覆蓋國旗儀式。追思告別禮拜後，啟靈儀式發矧砲21響，以示對國家元首之尊崇，並繞行李前總統的母校淡江中學，進行最後巡禮，再返回翠山莊暫厝。

預計於10月7日五指山國軍示範公墓特勳區進行奉安禮拜，同樣依照李前總統的宗教信仰與家屬意願，按基督教禮拜程序，比照國葬規格辦理。當天全國公務機關下半旗一天。

總統府發言人張惇涵指出，真理大學的大禮拜堂是1997年由李前總統剪綵落成啟用，當天的「追思告別禮拜」會場，將尊重家屬意願，以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會弟兄姐妹及相關人士參與，並懇辭輓聯、花圈、花籃。

總統府將於同一時間，於李前總統的母校淡江中學禮拜堂設置「追思會場」，同步直播追思告別禮拜現場的畫面，供民眾弔唁。校區也將布置在台北賓館展示的李前總統生平事略看板，以及民眾朋友留言的13面留言牆，同時，也將以人形立牌，重現李前總統早年在淡江中學校園留影。而包括真理大學及淡江中學，都隸屬於台灣基督長老教會。

前總統李登輝治喪大員會議出席者包括：前副總統連戰、前副總統蕭萬長、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長陳菊、前立法院長王金平、前司法院長翁岳生、前考試院長許水德、前監察院長錢復、總統府秘書長李大維、前總統府秘書長吳伯雄、前總統府秘書長黃昆輝、國家安全會議秘書長顧立雄、張忠謀先生、黃崑虎先生、李遠哲先生、彭淮南先生、王文淵先生、陳博志先生、台灣民眾黨主席柯文哲、時代力量代理黨主席邱顯智、台灣團結聯盟黨主席劉一德、內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮及國防部長嚴德發等。

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