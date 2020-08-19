美國前總統柯林頓才剛在民主黨全國代表大會（DNC）上露面，重砲抨擊川普抗疫不力，同一天就有人向媒體踢爆，柯林頓18年前多次搭乘好萊塢已故「淫魔富豪」艾普斯坦的「極樂專機」參加派對，下機後還有年輕女孩幫他按摩肩膀。曝光的最新照片顯示，當時柯林頓「一臉享受」，還主動要求對方「用力一點」。

英國《每日郵報》（Daily Mail）披露，現年72歲的柯林頓早在2002年、2003年間，數次搭乘艾普斯坦的波音727私人專機「蘿莉塔快捷號」（Lolita Express）出遊。先前柯林頓還遭爆料，指他好幾次在專機上與艾氏的前女友兼「老鴇」、7月已經落網的麥絲威爾「高空雲雨」。

該報取得一批先前從未曝光的照片，畫面可見「蘿莉塔快捷號」停靠在葡萄牙的1座小型機場加油期間，時年56歲的柯林頓舒適的靠坐在候機室的椅子上，讓年僅22歲的按摩師戴維斯（Chauntae Davies）幫他按摩肩膀，臉上露出滿意的微笑。

據報導，這批照片攝於2002年9月，當時柯林頓與艾普斯坦一起搭機前往非洲，準備參加慈善活動。柯林頓在機上睡了一覺後，抱怨自己肩頸僵硬，麥絲威爾要求艾氏的按摩師戴維斯幫柯林頓服務，柯林頓一開始拒絕，後來才在麥斯威爾的堅持下回應，「那妳（指戴維斯）可以用力一點嗎？」

後來戴維斯出面指控自己被艾普斯坦強暴多次。至於柯林頓，她則形容，在上述旅程中，柯林頓「完全像個紳士」、「貼心又充滿魅力」。

(中時 )