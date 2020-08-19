指揮中心17日宣布一起境外移入個案（案485）在國內意外引起軒然大波。一明自美國返台的少年被彰化縣衛生局篩檢出陽性確診，因違反篩檢原則，指揮中心指揮官陳時中下令政風單位進行調查，大動作引發熱議。對此，急診醫師白永嘉坦言：「覺得很心酸。」

據了解，彰化衛生局自從今年4月開始，在彰化針對有症狀、無症狀居家檢疫者啟動「精準篩檢」。案485自美返台少年，就是在居家檢疫第11天後被驗出陽性反應。陳時中下令政風單位調查後，不少醫界人士紛紛出面聲援彰縣衛生局。有專家學者指出，採檢定義不是天條，中央應給地方一些彈性，籲雙方應增加溝通；中央防疫措施並非不能被檢討，地方衛生機關為監測疫情所做的努力，也不該被以政風相逼。

急診醫師白永嘉就在臉書上替彰化縣衛生局打抱不平，他表示，「衛生局究竟犯了什麼貪贓違法的事，需要被『政風』調查 ？」身為第一線的醫護人員，他坦言「覺得很心酸。」白永嘉說「我個人是全力支持彰化縣衛生局！」同時也盼相關人員不會受到懲罰。

對於派出政風單位調查地方衛生局舉動，陳時中強調，請第三方去調查，就是「不希望變成政治口水」，很重視這件事情。因為無症狀感染者案例少，很值得去追蹤。陳時中指出，地方覺得防疫需要精進，作為中央一定要掌握清楚才能知道整體疫調的真實度，所以「調查就是必然」。為了透明清楚因此用第三方相對公正的單位希望把事實釐清，但「講處份就傷感情」。

(中時新聞網)