廣達集團旗下達明機器人在19日開展的台北國際自動化大中，展出結合AI與機器視覺的自動瑕疵檢測、智慧堆棧系統，並且以協作型手臂與民視新聞台合作，以AR製播選戰新聞。

達明機器人表示，製造業是AI在台灣最具發展潛力的產業領域，特別適用於打造高效率的自動瑕疵檢測，達明機器人的AI+解決方案是業界首創整合傳統機器視覺與先進AI視覺於單一機器人系統，無須額外控制器，大幅降低以往整合視覺花費的人力、時間與金錢成本，提升機器視覺在自動化生產中的檢測效能與難度，並使用檢測數據導向生產製造，朝向數位化轉型。

可視化管理已成為智慧工廠解決方案主流，達明機器人表示，TMmanager智慧工廠管理解決方案，資料收集與監控系統，提供客戶即時的工廠設備管理及設備狀態的監控，工廠製造現場的管控，能夠收集製造數據，提供管理者完整的生產履歷，簡易使用的儀表板設計功能，讓想要的資訊視覺化，且可根據需求進行儀表板的客製化，即時呈現的生產狀況看板系統，讓管理者能夠隨時掌握生產資訊，並且可以統整不同廠牌的自動化設備、感測器傳送的資訊。

另外，達明機器人也與民視電視台跨界合作，以達明機器人協作手臂結合AR攝影機追蹤對位技術，機器人即時反饋末端攝影機位移座標給AR場景中虛擬攝影機，同步合成擴增實境3D，民視新聞也將達明協作手臂實際使用於節目的製播，如2020民視大選觀測站節目中主播播報與虛擬物件互動讓新聞數據及圖表更加科技化呈現，當達明協作手臂搭載攝影機拍攝時，能自動計算實體攝影機移動點位，同步改變擴增實境3D合成畫面。

達明機器人表示，協作手臂比專業攝影手臂體積小、操作簡易、能與人安全協作工作，且價格容易入手，搭載攝影機後，除此次展演虛擬棚攝影機追蹤對位系統外，亦可用於無人攝影機自動化以及特效攝影（如高速或縮時運鏡攝影），未來在電視新聞、攝影棚自動化、廣告拍攝等都有應用機會。

達明機器人也在自動化大展中，宣布成立 TM Academic，包含達明機器人的所有培訓服務，提供各級學校訓練課程與自動化教室設計，目前正規劃協作機器人考照及通過後的實習機會，落實產學接軌，目前已經跟國內外超過30所大專院校合作，例如台科大、師大、成大、中央、中興等大專院校。

(工商 )