「Eudora House尤朵拉小屋」的職人藍申樺。(蔡依珍攝)

生活中各種擺飾與療癒小物在藍申樺手中都可以維妙維肖的被捏塑出來。(蔡依珍攝)

生活中各種擺飾與療癒小物在藍申樺手中都可以維妙維肖的被捏塑出來。(蔡依珍攝)

桃園藝文特區的網美打卡地標「G10職聚落」，以繽紛彩色貨櫃屋聞名，也孕育了許多在地手工藝職人，配合捷運工程，將在8月底落幕，歡迎民眾把握機會一訪，未來職人推廣課程也將移師大興西路興光堡壘，繼續為青創築夢。

位在桃園藝文特區的「G10職聚落」廣邀青創朋友進駐，除販售商品外，更開設系列DIY工作坊，提供尚無充裕資金的年輕人一個創業的舞台，像是「Eudora House尤朵拉小屋」的職人藍申樺，大學就讀產品設計科系，熱愛黏土捏塑，大學畢業後在台北的百貨公司兒童樓層教授黏土課程，因手法類似，改到藝術蛋糕店製作翻糖蛋糕，研究造型捏塑長達6年，培養了一群死忠客。

但桃園人的藍申樺一直想返鄉創業，捨棄台北的穩定，回桃園從零開始打造品牌「Eudora House 尤朵拉小屋」，從Logo商標到註冊、名片設計、攤位佈置等都親自操刀，起初在各個文創市集短期擺攤，慢慢開始搭配活動長期進駐，2019桃園農業博覽會及G10職聚落都是她紮根的地點，一點一滴累積客群，也漸漸受到各大企業、才藝班欣賞，成為手作教學老師。

藍申樺的作品多元，花藝、童話、可愛動物都是創作元素，生活中各種擺飾與療癒小物在藍申樺手中都可以維妙維肖的被捏塑出來，她說，「Eudora」來自希臘語，意為「可愛的贈禮」，期望收到禮物的人，能感受到送禮者想傳達美好心意，也希望「尤朵拉小屋」能夠成為孩子的童話城堡，來到這裡學習手作，再帶著美麗的作品與歡樂的回憶離開。

除了努力教學、設計課程，藍申樺也通過文創電商平台的審核，開始在網路上販售客製化商品，希望讓更多人看到她。

(中時 )