嘉義市長黃敏惠。（廖素慧攝）

曾踢爆多名政治人物論文問題的前促轉會副研究員吳佩蓉，最近把矛頭指向嘉義市長黃敏惠的論文和學歷問題。吳佩蓉表示，她查不到黃的論文，卻發現一份當初黃交給學校的「技術報告」，還發現黃的學歷呈現「進擊」的態樣，質疑黃鑽法律漏洞。對此，黃敏惠則回應，她未來也會在選舉公報上寫完整以避免誤會。

吳佩蓉19日在臉書上表示，她在嘉義市府網站看到黃敏惠市長的學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，而維基百科則寫著「國立嘉義大學EMBA管理研究所碩士」，但她在「臺灣博碩士論文知識加值系統」和「華藝中文碩博士論文資料庫」都查不到黃敏惠的論文，甚至連在黃敏惠的母校嘉義大學圖書館也找不到。

吳佩蓉找到黃敏惠歷年來的選舉公報與就任公職機關的網頁，並指出2001年黃敏惠競選立委時選舉公報上註明的學歷是「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，但到了2005年黃敏惠競選嘉義市長時，最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」，呈現「進擊」&「升值」態樣，她還酸，「比買黃金還保值呢！」後來吳佩蓉再次查詢後發現，黃敏惠當年寫的並非是碩士論文，而是呈交一份「技術報告」給學校，然而這份報告在嘉義大學圖書館和國圖均未收錄。

吳佩蓉質疑，根據《學位授予法》規定，若是「藝術類」或「應用科技類」性質的研究所，可以用「技術報告」取代論文，「問題是，管理研究所是哪門子的應用科技？該提交碩論卻僅送技術報告，根本是鑽法律漏洞！」

此外，吳佩蓉也指出，她揭弊監督對象不分藍綠，並希望教育部能夠解決高教亂象。她還說，教育部放任部分大學把學位當商品任意授予，中選會對於候選人辦理登記的學歷也未查驗，讓政客可以用各種手段造假，並呼籲「有為的政府，請積極任事，讓台灣的高教品質能夠恢復榮光啊！」

網友們也在她的臉書留言回應，「我宣布：黃敏惠贏了」、「為何不一個國民黨一個民進黨，這樣不是才公平」、「有想過當初問題是誰捅出來的嗎？是這些認為萬般皆下品，惟有讀書高的人捅出來的」。

(中時新聞網)