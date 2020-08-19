世界黃金協會（WGC）指全球最大黃金需求國之一印度，上半年需求受疫情打擊而急跌，即使下半年是其傳統黃金需求旺季，但受疫情持續衝擊經濟和金價創新高等因素影響，目前仍不清楚其需求會否回升。

WGC在7月底公布印度上半年黃金需求銳減，光4月到6月當季金飾需求量年跌74％至44公噸，創季度需求量最低紀錄。這跟全國封閉措施阻止新冠肺炎疫情擴散，卻令經濟活動停頓而導致數百萬計民眾失業有莫大關係。

迄周三傍晚止，印度累計確診277萬1,958人為全球第三高國家，累計死亡5萬3,046人為第四高。其疫情仍持續快速蔓延。

除了疫情因素，金價在3月從今年來低點展開強勁反彈，並在近期創新高而減少民眾購買力，加上疫情讓經濟有待復甦，民眾不確定未來收入是否有保障而減少消費，讓外界對印度下半年黃金需求不感樂觀。

WGC印度區董事總經理索姆桑德蘭（Somasundaram PR）說，印度下半年有許多重要節日加上是結婚旺季，向來為黃金需求高峰期，但疫情變化、各地是否停止封閉措施、和金價走向等充滿變數，目前很難確定其金市何去何從。

WGC預期印度今年全年黃金需求量將創26年新低。索氏認為黃金需求是反映印度經濟是否復元的重要觀察指標之一。

(工商 )