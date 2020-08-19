明(20)日持續受到太平洋高壓影響，風場以偏東風為主，由於地形影響，除了迎風面恆春半島有局部雨以外，各地仍為多雲到晴，高溫炎熱的型態。午後西半部及各地山區仍須留意局部短暫雷陣雨，其中中南部仍有局部大雨發生的機率，提醒民眾多加留意。

氣象局預報員李孟軒表示，明天各地多雲到晴，各地高溫約32至35度，局部區域如桃園、雙北以及金門仍有36度以上高溫機率。午後降雨方面，西半部及各地山區仍須留意局部短暫雷陣雨，其中中南部仍有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化攜帶雨具備用。

至於第7號輕度颱風「無花果」目前持續往西北西移動並減弱，對台灣沒有影響。

李孟軒指出，周六(22)起太平洋高壓減弱，天氣會轉為較不穩定，周末環境風場偏南風及西南風，南部整天有雨，但降雨區域仍以偏山區為主。

至於菲律賓東方低壓，雖然周末有熱擾動發展跡象，但現在結構還是處於低壓狀態，預計周六、下周日(23)會沿著台灣東邊海面往北通過琉球，究竟是否成颱或對台灣有多大影響，氣象局仍在持續觀察中。

(中時 )