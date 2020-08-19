工研院今天發表全球首創可精準撿貨的「AI人工智慧自動標註系統」，在隨機堆疊智慧取料下，能自動學習與標註資料，讓前端教導機器人學會辨識取料時間大幅縮短400倍，系統在產線上更換不同物件設定也減少30倍天數。

根據國際機器人聯盟（IFR）資料，全球企業在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響下，正重新評估供應鏈管理風險，加速企業引進機器人，預估2020年到2022年，將有400萬台工業機器人在全球工廠中運轉。

工研院花了1年多，研發完成「AI人工智慧自動標註系統」，在今日舉辦的「2020台灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）上展示。其機械手臂是三菱電機產品，AI工具軟體則是工研院研發，現場運作可看到其可從口香糖、糖果、科學麵等不同產品中，「亂中有序」的自動抓取同種物品放到正確的盒位中。

製造業的撿貨備料程序，是機器手臂應用的新藍海市場，工研院機械所智慧機器人技術組組長黃甦說明，雖然機械手臂上下料現在都有，可是無法自主學習辨識各種不同零件，都是工程師在背後操作視覺軟體，要機器辨識物品要花很長時間。但這套標註系統是把人工智慧化與手臂整合，自我學習速度大為加快。

因這台AI人工智慧自動標註系統，能自動蒐集與標註資料，訓練各式AI人工智慧辨識影像，以教導機器人取料。相較人工1小時只能標註25張，這台系統可在1小時內標註1萬張，時間快上400倍。

此外，傳統隨機取料如要在產線從A件更換到B件，涉及不同演算法，通常要花30天左右，該技術卻可簡化為1天，換線時程快30倍。可大幅提高機器手臂撿貨效率，適用於倉儲物流、鞋業、水五金和手工具等領域。

該標註系統目前已獲知名鞋業訂購2台，用於生產線鞋墊分類。工研院說，因其可24小時運作，因此也可節省三班人力成本。工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，後續將繼續研發機器人結合AI人工智慧、5G、雲端通訊等科技，協助工廠數位轉型。

(中時 )