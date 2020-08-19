好穿搭的牛仔褲是許多人衣櫃裡的必備單品，平時該怎麼清洗，才能避免褲子褪色、變形？家事達人教你實用訣竅。

一條好的牛仔褲價格不斐，為了保持最初的色澤或是怕褲子變形，有人認為不洗就是最好的保養方式，但這其實違背了牛仔褲當初被發明的緣由。

早在1850年代舊金山淘金熱時期，便宜、耐磨帆布製成的牛仔褲，是淘金的標準工作服，也因為耐穿、耐磨、耐洗的特性，維持了一百多年來穩固的地位。

隨著時代演進，牛仔布材質也出現各種變化，開始有混紡、含聚脂纖維材質，讓牛仔褲有了彈性，剪裁及設計上也出現各種款式，不過唯一不變的是耐穿、耐磨的特點。

家事女巫林素芬表示，基於衛生觀點，所有的衣物都務必要定期清洗，牛仔褲穿過1～2次就建議要洗。隨著氣溫逐漸上升，牛仔褲的材質較厚重，長時間穿著戶外活動難免會流汗，若沒有定期清洗，汗漬、汙垢殘留在褲子上，不僅會出現異味，時間久了還更難去除。

「尤其剛買回來的牛仔褲，穿之前一定要清洗一次，」生活魔法家陳映如特別叮嚀，牛仔褲製作過程會添加的染劑、定色、定型的化學藥劑或是抗菌、防蟲的製劑，穿之前若沒先清洗，有些人皮膚可能會出現過敏的狀況。

其實牛仔褲只要正確洗，還是能保有原本的色澤及版型。兩位家事達人提供以下幾點小訣竅，只要照著洗，就不怕褪色、變形：

訣竅1／深色牛仔褲、淺色衣物分開洗

幾乎所有的深色牛仔褲都會自然掉色，清洗時一定要將深淺色分開洗，避免其他衣物染色。

訣竅2／明顯髒汙，放洗衣機前先洗淨

若牛仔褲上有明顯的髒汙，放進洗衣機前，記得先用洗衣精或洗衣皂先清洗去除。特別要注意的是，清洗汙漬時最好不要泡在溫熱水中過久，以免掉色。

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訣竅3／避免變形，善用洗衣袋

所有的牛仔褲都可以用洗衣機洗，但記得清洗前先拉上拉鍊、扣上釦子保持褲型，再翻面放進洗衣袋，不會跟其他衣物拉扯，導致褲子變形。 若是挖洞款型的牛仔褲，最好先摺好再放進跟摺好差不多大小的洗衣袋，洗的時候褲子不會散開，洞洞才不會越洗越大。

訣竅4／強鹼洗劑OUT！

pH值超過9以上的強鹼性洗劑，雖然洗淨力強，但也正因為強力的清潔功效，很容易就洗掉牛仔褲的顏色。建議洗劑最好選擇pH值6～9之間的中性產品，雖然洗淨力沒有強鹼性好，卻比較不傷衣物。洗劑的pH值一般會標示在瓶裝上。

迷思破解：網路流傳第一次洗牛仔褲時放入白醋、鹽水可以防止牛仔褲褪色，但專家一致指出「效果有限」，並沒有太大的作用。

訣竅5／洗衣機水溫不宜超過30度

雖然使用溫熱水洗衣物去油、去漬的洗淨力效果好，但是洗牛仔褲這類衣物，水溫最好不要超過30度，以免衣物縮水、掉色。

訣竅6／牛仔褲其實可以脫水

牛仔褲材質耐洗不用怕脫水會變形。基本上沒有挖洞的牛仔褲，可以放心脫水；但若是挖洞有鬚鬚的款型，脫水30秒就要拿出來，避免褲子的洞越洗越大。

訣竅7／牛仔褲翻面曬，快乾、不褪色

陽光直射容易讓褲子褪色，曬牛仔褲時最好將褲子翻面，讓反面、內袋朝外曬，也可以使用掛西裝外套的衣架或是曬襪子的圓形架，將牛仔褲撐開曬，讓褲子通風比較快乾。

訣竅8／牛仔褲可以燙，低溫燙較佳

想要去除牛仔褲的皺摺，一般沒有洞、沒有裝飾的牛仔褲，原則上都能燙，但盡量使用低溫燙，燙之前記得先翻面，並在褲子上墊一塊布；若是有印花、珠珠、蕾絲等裝飾的牛仔褲，最好不要燙，以免變形。此外，也可以使用掛燙機燙牛仔褲。

除了上述的洗牛仔褲訣竅。陳映如最後特別提醒，新牛仔褲若需要修改褲管長度，要特別注意，由於牛仔褲第一次下水洗會微幅縮水，因此褲管最好預留比原本修改的長度再長一點，才不會洗完後穿起來褲管過短。

(中時新聞網)