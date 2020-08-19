江振誠電影《初心》即將上映。（牽猴子提供）

江振誠各界好友力挺出席首映會。（牽猴子提供）

陶喆與老婆Penny出席首映會。（牽猴子提供）

亞洲餐飲界傳奇名廚江振誠的紀錄電影《初心》今（19日）舉辦首映會，他的餐飲界、演藝圈及設計圈好友都力挺出席，包含金曲歌王陶喆、陶晶瑩、孫怡及「重要恩人兼前老闆」嚴長壽都齊聚一堂，江振誠說：「這些朋友10、20幾年沒見，大家在最需要的時候就出來（支持）」讓他相當感動。

他透露陶喆夫妻倆是他餐廳的忠實粉絲，2人也因此結緣，陶喆說：「他很紳士，真的是台灣之光，其實我在做音樂之餘，也很喜歡做菜，我去餐廳用餐的時候，對藝術創意方面也會有啟發。」他透露與太太Penny也會在家做料理，「太太擅長中餐，我比較擅長西餐」。

江振誠先前因打球傷到右腳阿基里斯腱，近來都拄著拐杖跑宣傳，想不到他的泰籍太太Pam不小心在4天前也弄傷雙腳骨折，坐著輪椅，江振誠說：「我們做什麼事都是2個人一起，2個人都很好動！」不過Pam仍在首映致詞表示：「這部紀錄片是我們的人生，它真實反映出我們是誰，觀眾將會體驗包括痛苦、歡樂、眼淚和笑聲，和我們一同經歷這場旅程！」

江振誠過去在飯店廚房擔任法國廳廚師時，嚴長壽就是亞都麗緻的總裁，他當時就對這個為夢想埋頭苦幹的年輕人印象深刻，他表示：「振誠那時將一年當兩年用，一早5點先無償到點心房報到，忙到下午3點再去法餐廳上班，每天15、16小時都在廚房學習，我對此感到很震撼，他的努力由此可見，我以振誠為榮！」

江振誠透露電影目前已有超過上百場包場，電影未演先旺，9月也將啟動全台巡迴放映，邀3000位學子免費看片。《初心》21日全台上映。

(中時 )