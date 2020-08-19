大溪老城。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

微笑蒔光。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

喜來登飯店。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

恩愛農場。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市觀旅局「桃園金牌好棧」選拔，今年特別找來43位網紅助陣，一對一幫忙在地優質旅宿行銷，網紅們無不使出渾身解數拍影音、寫文案，爭取民眾的目光，即日起至8月30日進行網路人氣PK賽，選出你心目中的人氣名品，就有機會抽中住宿券及餐券。

為推廣桃園優質旅宿，桃園市政府觀光旅遊局特別規畫6檔票選活動，其中「網紅大挑棧」邀請43位網紅齊聚「2020桃園金牌好棧」即日起至8月30日進行網路人氣PK賽，活動結合網紅各具風格的體驗式影音、圖文推廣桃園好棧特色並透過網紅高度的粉絲號召力一起來按讚，票選出最佳人氣「好棧代言人」，網紅們也會透過各自社群平台放送分享，邀請粉絲們來桃園玩透透並住一晚。

好棧官網「網紅v.s.業者影音專區」匯集了近90支影片一次呈現，每個網紅用不同的方式呈現桃園旅宿的風貌：像是幫嶺鎮渡假木屋代言的網紅舒涵用拍攝技巧完整呈現拉拉山的壯闊及雲霧繚繞之美，彷彿當下就能感受到入住民宿所看到的美景；入住河那灣民宿的網紅Ashlee除了介紹民宿外，也體驗了原住民文化的射箭、編織、搗麻糬等，讓影片內容豐富且多元；擔任福容大飯店桃園機場捷運A8代言人的婕如用流利英文推薦早餐，也呈現更國際化的視野。

桃園好棧除了設施環境、服務品質值得推薦，各家業者也有販售特色名品及體驗活動，今年度也特別規劃5檔好棧名品票選活動「好棧浪漫情人房」、「好棧消暑池畔」、「好棧好夯月餅」、「好棧手作小物」、「好棧精選早餐」讓民眾體驗桃園旅宿特色及名品，票選期間分別為8／24至9／7及9／15至9／30，不論是網紅大挑棧或是名品票選，民眾投票就有機會抽中住宿券及餐券，詳情請上2020桃園金牌好棧官網http：／／taoyuanstay.tycg.gov.tw

(中時 )