疫情升溫 韓單日新增確診創新高 22:102020/08/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國19日通報新冠肺炎確診病例新增297人，不僅創下3月初以來單日新高紀錄，更是連續第六日新增病例維持在三位數，而這也讓總確診人數來到16,058人，死亡306人。新增病例主要集中於首都首爾及鄰近地區，促使韓國當局趕緊加強防疫並限制人潮聚集。 (工商 ) #單日 #韓國 #新增病例 #第六日 #疫情升溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 離台確診爆不停 上海通報1個案探親返陸染疫 09:022020/08/19 生活 獨立製錶師錶款不畏疫情 高價客製銷售依舊暢旺 14:462020/08/19 財經 聯準會救疫情造成經濟衰退 將施行新通膨策略 00:032020/08/19 財經 疫情中心令政風查辦彰化 國民黨轟：見笑轉生氣 10:532020/08/19 政治 撐過疫情低潮 年輕人開餐廳闖出名堂 11:302020/08/19 寶島 港增36例確診 專家籲延限聚令 04:102020/08/19 話題觀察 看準後疫情時代網購商機 蝦皮超市以低價策略超前部署 16:512020/08/19 科技 張雅屏籲國民黨：團結由力挺彰化縣、侯友宜防疫做起 12:042020/08/19 政治 疫情再升溫 藥師曝酒精消毒撇步 16:482020/08/19 生活 韓國宣布：楊潔篪21日訪問釜山 傳為習近平出訪鋪路 15:192020/08/19 兩岸 財經熱門新聞 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 川普新追殺令太強！精準打擊供應鏈弱點 華為手機遭掐死 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 美股面臨最慘熊市 羅傑斯警告：最快明年來襲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。