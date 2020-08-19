韓國19日通報新冠肺炎確診病例新增297人，不僅創下3月初以來單日新高紀錄，更是連續第六日新增病例維持在三位數，而這也讓總確診人數來到16,058人，死亡306人。新增病例主要集中於首都首爾及鄰近地區，促使韓國當局趕緊加強防疫並限制人潮聚集。

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