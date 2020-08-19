德國疫苗主管機關保羅．艾里希研究所（Paul Ehrlich Institut）周三表示，德國部分居民最快在明年初便可接種新冠肺炎疫苖。該機構指出，第一與第二階段試驗顯示，部分疫苗引發人體產生免疫反應，若第三階段顯示疫苗有效安全，那他們明年初可能有條件批准第一批疫苗供民眾接種。

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