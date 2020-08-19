德國明年初可能開始接種疫苖 22:102020/08/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國疫苗主管機關保羅．艾里希研究所（Paul Ehrlich Institut）周三表示，德國部分居民最快在明年初便可接種新冠肺炎疫苖。該機構指出，第一與第二階段試驗顯示，部分疫苗引發人體產生免疫反應，若第三階段顯示疫苗有效安全，那他們明年初可能有條件批准第一批疫苗供民眾接種。 (工商 ) #德國 #接種 #疫苗 #明年初 #疫苖 也許您會感興趣 推薦閱讀 上緯Q2碳纖維營收倍增 兩岸同步擴產 19:372020/08/19 財經 明年基本工資時薪僅調2元 立委、工會炮轟政府為調而調沒誠意 10:542020/08/19 政治 《電子零件》產業變數多沒在怕 聚鼎下半年還會更好 09:262020/08/19 財經 igus德國科隆總部攤位 雲端一目瞭然 04:102020/08/19 產業特刊 貝克歐引進德國壓縮空氣油份監測器 04:102020/08/19 產業特刊 疫情中心令政風查辦彰化 國民黨轟：見笑轉生氣 10:532020/08/19 政治 聯準會救疫情造成經濟衰退 將施行新通膨策略 00:032020/08/19 財經 會展產業紓困活水來了 國際展最高補160萬 9成得回饋降攤費 21:202020/08/19 財經 上銀及大銀第三季優於第二季 並優於去年同期 14:302020/08/19 財經 對抗秋冬疫情 胸腔科醫：治療比的是氣長 13:582020/08/19 生活 財經熱門新聞 川普新追殺令太強！精準打擊供應鏈弱點 華為手機遭掐死 - 財經 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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