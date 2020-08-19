「滑世代」的來臨，顛覆傳統消費模式，讓網購、電商崛起，近期還有疫情影響，衝擊實體店面交易，不過，實體店面仍是民眾消費者主戰場，在低利環境、寬鬆貨幣政策下，錢放銀行已「無利可圖」，能帶來穩定收益的店面產品仍吸引不少投資人目光，尤其是「小資風」店面最吸睛。

永慶房屋根據實價登錄資料，統計今年上半年台北市店面交易總價帶，發現總價帶4000萬以下的中低總價店面交易占比超過7成，是目前店面交易主力。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，總價帶2000萬以下占比37.7%居冠，其次則是2000-4000萬區間，占比35.6%，兩者合計高達73.3%，超過7成，目前台北市店面交易以總價帶4000萬以下為大宗。若再觀察總價4000萬以下的店面坪數，其中有超過5成是20~40坪之間，20坪以下的小店面也有3成以上，顯示台北市以低總價、中小型店面為交易主力。

謝志傑指出，雖然近年來受到電商崛起，實體店面開店受挑戰，今年又加上新冠肺炎疫情衝擊，讓大型店面需求減少，但40坪以下中小型店面租金相對低廉，有能力承租的商家較多，因此，40坪以下的中小坪數店面較為熱絡，加上購置門檻較低，在超低利率環境下，置產保值的需求仍在，都是讓投資置產族群進場購屋的主因。

2020年上半年台北市店面交易占比

若進一步統計總價4000萬內的店面交易熱區，中山區以23筆居冠，其次是中正區15筆與大安區的12筆分列2、3名。謝志傑說明，中山區以晴光商圈、松江南京商圈、南京復興商圈交易最為熱絡，店面坪數以10~30坪最受青睞；中正區則集中於古亭商圈、站前商圈、南機場夜市商圈一帶，至於大安區則以忠孝敦化商圈、信義安和商圈以及捷運科技大樓站周邊為交易主力。

雖然目前店面市場以低總價、中小型店面為主力，不過今年上半年總價1億以上交易占比仍有4.1%，總共有6筆億級店面交易，松山區、中山區、信義區、士林區、大安區、與內湖區各1筆，沒有特別集中，屬個案表現。不過，謝志傑說明，觀察今年交易的億級店面發現，分別坐落於南京三民、松江南京、信義、天母、敦南以及湖光市場商圈，這些高價店面均位於精華地段，辦公、就業與通勤人潮多，產品具備稀有性，且大多帶有租約出售，具有穩定租金收益，仍吸引不少高資產投資族群趁目前店面市場相對低迷之際，危機入市。

(中時新聞網)