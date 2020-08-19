自美返台的10多歲少年，遭彰化縣衛生局檢驗出新冠病毒陽性反應，中央疫情指揮中心指揮官陳時中得知後，下令政風處調查，引發軒然大波，對此前疾管局副局長施文儀則表示「啼笑皆非」。

施文儀在臉書PO文「採檢條件非天條！」，他舉出病情初始階段，北部、南部某醫學中心都有確診案例，但若依照當時的通報定義都無法採檢，是因為醫師高度懷疑，而這兩家醫院又都是PCR檢驗認可醫院，因此自行做了採撿，最終驗出陽性，更因而發現院內感染。施文儀表示，這就是通報採檢條件定義的精神，條件定義是給大家遵守操作的，但允許有例外，絕對不該是「天條」。

施文儀指出，衛生局長有所懷疑，做了「有所為」的防疫作為，這是在協助防疫「抓漏」，而不是「逆時中」。他表示，地方單位應該先報告後執行，若事態緊急進行的同時也必須第一時間報備，但指揮中心大動作要求政風調查，讓人無法理解，更懷疑防疫過程中，中央地方究竟結下什麼「標子」。

施文儀嘲諷陳時中要求政風調查的行為絕非《傳染病防治法》所授權範圍，但不知自己是否孤陋寡聞，漏看了什麼莫須有的天條。他呼籲，防疫期間中央地方必須多溝通，中央也必須更勤勞向「在野」的學者、專家們請益，防疫至今尚未成功，秋冬仍須努力。

《採檢條件非天條！》 八月十七日彰化縣衛生局未依採檢條件規定，採檢無症狀居家檢疫者，意外找到確診者，指揮中心下令政風調查。 疫情初始階段，北部某醫學中心【案34】及更先前南部某醫學中心的病例，若依照當時的通報定義都是無法採檢的，但是由於醫... 由施文儀發佈於 2020年8月18日 星期二

(中時新聞網)