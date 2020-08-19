澳洲總理莫里森（Scott Morrison）18日稍晚表示，澳洲已與英國製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽訂新冠肺炎疫苗生產和配送協議，將為澳洲2,500萬人口提供足夠的疫苗。所有民眾皆能獲得疫苗，但優先順序將由醫療小組決定。

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