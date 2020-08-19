澳洲與阿斯特捷利康簽訂新冠肺炎疫苗協議 22:102020/08/19 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）18日稍晚表示，澳洲已與英國製藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽訂新冠肺炎疫苗生產和配送協議，將為澳洲2,500萬人口提供足夠的疫苗。所有民眾皆能獲得疫苗，但優先順序將由醫療小組決定。 (工商 ) #阿斯特捷利康 #簽訂 #新冠肺炎疫苗 #協議 #澳洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》福懋科H1受「疫」 獲利近9年高點 15:062020/08/19 財經 《經濟》「疫」外燒到 Q2製造業產值連6季負成長 10:512020/08/19 財經 路迦生醫與台中銀證券8／19簽訂股票上市櫃契約 16:332020/08/19 財經 《國際油價》保守觀望 美國原油期貨收近平盤 09:432020/08/19 財經 中對澳進口葡萄酒祭反傾銷 04:102020/08/19 全球財經 《國際社會》對抗新冠肺炎 德國明年初可能開始接種疫苖 15:062020/08/19 財經 德國明年初可能開始接種疫苖 22:102020/08/19 財經 在家戴口罩上班也染新冠 全家2死日裔女家破人亡 13:412020/08/19 國際 最新貿易談判告吹 川普：「中國病毒」拖垮全球 不爽談 15:592020/08/19 國際 台灣輸出病例連環爆 黃立民警告：恐是流行前兆 20:282020/08/19 生活 財經熱門新聞 川普新追殺令太強！精準打擊供應鏈弱點 華為手機遭掐死 - 財經 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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