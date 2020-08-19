澳洲經濟緊縮可能已經觸底 22:102020/08/19 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新數據顯示，澳洲7月西太平洋銀行與墨爾本研究院領先指標升至負4.37％，優於6月的負4.43％，雖然仍深陷負值，但已經明顯優於4月的負5.61％。該指標顯示經濟在未來3至9個月的預期成長速度，最新數據代表澳洲經濟緊縮可能已在4月觸底。 (工商 ) #澳洲經濟 #緊縮 #觸底 #的負 #最新數據顯示 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟部犯傻 助美堵中傷台 04:102020/08/19 論壇廣場 港府推第二期保就業計畫救經濟 04:102020/08/19 話題觀察 聯準會救疫情造成經濟衰退 將施行新通膨策略 00:032020/08/19 財經 四驅動力齊發 A股基金點火 04:102020/08/19 投資理財 早兩年！人口負成長開始了 04:102020/08/19 財經要聞 動漫宅經濟 今夏爆發 04:102020/08/19 產業．科技 經理人看美股 牛氣正旺 04:102020/08/19 全球財經 藍委起底新南向買辦 國營事業都找他 12:322020/08/19 政治 創新科技基金 漲勢領跑 04:102020/08/19 投資理財 穆努欽：任何收購TikTok交易 都將保護美國數據 11:042020/08/19 財經 財經熱門新聞 德媒看對陸貿易戰：美國很難打贏 - 財經 川普新追殺令太強！精準打擊供應鏈弱點 華為手機遭掐死 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 美股面臨最慘熊市 羅傑斯警告：最快明年來襲 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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