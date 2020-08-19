最新數據顯示，澳洲7月西太平洋銀行與墨爾本研究院領先指標升至負4.37％，優於6月的負4.43％，雖然仍深陷負值，但已經明顯優於4月的負5.61％。該指標顯示經濟在未來3至9個月的預期成長速度，最新數據代表澳洲經濟緊縮可能已在4月觸底。

(工商 )