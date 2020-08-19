幾年前，澳洲新南威爾斯大學（UNSW）的研究人員，在南極發現了一種利用空氣為養料的細菌。新的研究發現，這種細菌的頑強能力可能不僅限於南極，還可以在其他寒冷又乾燥的地方生存。這可能是地球以外生命的一種型態。

新阿特拉斯(New Altas)介紹，我們常用「只能吃空氣」來表達窮的一無所有，沒想到只吃空氣的生物還真的存在，雖然只是一種微小的細菌，然而這樣的能力，在細菌界裡也是不尋常的。所有生物都需要從某個地方獲取能量的，細菌都常需要養料。

2017年，新南威爾斯大學的研究人員，分析南極洲的土壤發現了一種空氣細菌，因為研究人員沒找到這種細菌在吃什麼，僅從空氣本身就獲取能量。由於南極土壤相當貧瘠，所以這些細菌研發出一種將空氣裡的氫氣、二氧化碳和一氧化碳分離出來的方式，然後化合成能量，這種現像被稱為「大氣化學合成 」，使它們在幾乎沒有其他生命的環境中仍然繁衍生息。

現在，後續研究中，研究小組發現這種能力可能不僅僅限於南極洲，在乾冷的青藏高原，或北極也有類似的細菌。研究人員從這南極、北極、青康藏高原3個地區、14個樣本收集地點，收集到122個土壤樣品，然後進行DNA定序。他們發現，在所有 122個樣品中，都存在2個目的基因，也就是說，空氣細菌有相當多同類，分布在寒冷的乾燥區。

研究的主要作者安潔莉‧芮(Angelique Ray)說：「通過觀察土壤的環境參數，我們才知道存在低碳、低水分和其他因素，因此，我們將碳固定過程的靶基因，與不同地點找出相關性，發現貧瘠、乾燥、寒冷，而且碳和氮含量低的土壤，會有這種細菌，它們頑強地生活在幾乎一無所有的環境。」

研究小組說，這項研究不僅涉及細菌，還具有更廣泛的意義。這可能再次影響我們對生命的理解，它甚至可能暗示外星生命可以在我們認為不可能的惡劣環境中生存。

(中時新聞網)