大腸癌罹患人數從民國95年開始逐年攀升，統計至今已連續12年位居國人10大癌症第1名。衛生福利部更指出，如果50歲以上終生都不做大腸癌篩檢，罹患機率為7%，簡單來說，每15個人有1個人可能會罹患大腸癌。

國人大腸癌發生率高，除了維持健康良好的生活型態及飲食習慣外，主動安排篩檢，及早發現病灶及早治療，是最好的預防方法。大腸癌約有90%是由腺瘤性瘜肉發展而成，安排大腸內視鏡檢查有機會找到癌前病灶（腺瘤性瘜肉），檢查過程中並可同時切除，有效減少發生機率。

北投健康管理醫院梁程超副院長表示，民眾在安排大腸鏡篩檢前需做好檢前作業「徹底清腸」，清腸是否徹底會直接影響到大腸鏡檢查效果。人體中的大腸原本是充滿糞便的狀態，檢前必須要將糞便清乾淨，當清腸程度不理想時，會影響腺瘤性瘜肉的偵測率，甚至是讓檢查白費功夫。

清腸的準備包含2個動作：服用瀉劑及低渣飲食。服用瀉劑只需依照指示定時喝完，搭配足夠的水即可；低渣飲食建議在檢前3天就必須開始進行，可減少食物經消化後在腸胃道留下殘渣，使清腸藥物的效果大增，以避免病灶因為糞便覆蓋而無法仔細觀察，同時也會使腸鏡的檢查過程更為順利。

要怎麼判斷挑選的食物是否為低渣飲食呢？應該減少膳食纖維的攝取，纖維多的蔬果不要吃，還可以用咀嚼時間來辨別，需要咀嚼很久的食物就算是高渣，咀嚼較少的就算是低渣，像是蒸蛋、白吐司或是豆腐等。過油、太甜、太辣較刺激性的食物也要避開，要特別注意的是，牛奶雖為液態，但是酪蛋白與胃酸形成的乳凝塊較難被消化，因此乳品與起司都被列在禁食項目。

每餐也不要吃太飽，約5至7分飽就好。為了大腸鏡檢查有良好的偵測率必須要採取「低渣低纖」飲食，但與維護大腸健康的飲食相反，建議受檢者應在檢查完後，再依照醫師指示恢復健康飲食。

為了大腸鏡檢查有良好的偵測率必須要採取「低渣低纖」飲食。（圖／北投健康管理醫院提供）

(中時新聞網)