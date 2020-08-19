藝人小嫻離婚何守正3年，18日證實和金剛交往中，受到外界許多祝福，認愛隔一天，兩人先後PO照放閃，金剛曬出男友視角照，小嫻則放出兩人水中合照，感謝大家的祝福，更釣出金剛留言。

小嫻19日在IG報喜，透露自己考過了PADI開放水域潛水員，並分享心得「海面下的神秘世界令人敬畏，想試試看潛水想很久了，這次給自己機會，突破從小就有的恐懼，去體會在海面下呼吸移動的感覺，原來潛水沒有那麼難，不要想太多，學習就會了。」也不忘呼籲大家要一起珍惜美麗的海洋生態。

金剛曬男友視角。（圖／翻攝自金剛IG）

小嫻最後感謝大海、教練們、潛伴們，也感謝大家對他們的祝福，接著自我喊話：「真誠面對自己，勇敢的體驗人生」，看得出心情極佳，而男友金剛立刻就在底下留言「妳好棒」，並附上3個愛心符號，閃度破表。

而金剛也在自己的IG曬出「男友視角」，他拍下小嫻在水中幫友人拍照的畫面，笑稱「學長的福利，在水裡看戲滿爽的」，看到有網友留言問「哥聽說你戀愛了」，他就親回三個單邊嘴角上揚的笑容表情符號，好心情流露無遺。

(中時新聞網)