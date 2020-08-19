富邦悍將今（19）日在台中洲際球場與中信兄弟交手，先發投手江國豪投6.1局被擊出6支安打，有效壓制黃衫軍打擊，只失2分。加上打線亦有發揮，擊出13支安打，包括高國輝的3分全壘打、張進德的陽春彈，終場以8比2輕取象隊，江國豪拿下勝投並獲選單場MVP，也幫助富邦取得今年最長的5連勝，維持排名首席。

此役富邦不懼象隊洋投米蘭達的球路，3局上范國宸三壘安打、申皓瑋一壘安打，率先打破鴨蛋，申皓瑋的安打是勝利打點。5局上高國輝轟出3分全壘打，堪稱石破天驚的一擊，也為比賽的勝負定調。

申皓瑋在第6局、第8局持續擊出安打，也都帶有打點，最後就以4打數3安打猛打賞演出，並且有3分打點、跑回1分，獲選單場MVP，江國豪則拿下第6勝（6敗）。

今天除了高國輝擊出全壘打，個人本季第15轟出爐，張進德在6局上也有1發陽春彈，本季第5轟。敗投則是象隊洋投米蘭達，戰績5勝7敗，下半季一勝難求。

此外，象隊老將王勝偉今天擔任先發二壘手，是個人第1300場出賽，中職史上第8人達標。

(中時 )