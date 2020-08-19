54歲香港女星李若彤，被譽為「最美小龍女」，先前她透露自己維持身材的其中一項秘訣就是用「燕麥麩皮」代替主食，其實不少國外名人也都是燕麥麩皮的愛好者，這到底是什麼？和燕麥有何不同？

香港女星李若彤，因為飾演《神鵰俠侶》的經典扮相，有「最美小龍女」的稱號。先前她分享一張腹肌照，苗條緊緻的好身材實在讓人難相信她已經54歲了，李若彤也大方分享，維持身材的其中一個祕訣，就是將主食從燕麥改為吃「燕麥麩皮」。

原本是吃燕麥減肥的李若彤，說自己最近開始改吃「燕麥麩皮」，並表示吃燕麥麩皮「飽腹感特別強」，吃一碗可以撐5小時不會餓，自己三餐中有兩餐都是用燕麥麩皮代替澱粉。其實不只李若彤，其他名人像是凱特王妃、好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）等，也都是燕麥麩皮的愛好者。到底什麼是燕麥麩皮？和燕麥的差別又在哪？

燕麥麩皮，指的是燕麥最外層的一層麩皮，富含膳食纖維，財團法人癌症關懷基金會校園營養講師簡鈺樺表示，燕麥所含的水溶性纖維（β-葡聚醣）有提高飽足感、幫助控制膽固醇、助排便及增加腸道好菌等好處，用作主食、澱粉的替代，的確有幫助減肥的優點。

不過簡鈺樺提醒，雖然燕麥麩皮有高營養價值，但還是更推薦吃整顆的燕麥粒，「這就像蘋果皮有很多植化素，但我們不會建議只吃蘋果皮，而是吃整顆蘋果，這是一樣的道理，」且燕麥粒除了包含麩皮，裡面的胚乳、胚芽也還有植物性蛋白質、澱粉質等營養，比起燕麥麩皮只有纖維，全食物的燕麥粒還是更為推薦的食物。

燕麥麩皮指的是燕麥最外層的一層麩皮，富含膳食纖維。（圖片來源：吳孟瑤製圖）

市售不同加工程度的各種燕麥食品，包括燕麥粒、傳統燕麥片、即食燕麥片等，依照加工程度不同，營養價值也大相逕庭。

簡鈺樺說，燕麥粒算是加工最少的選擇，保有的纖維含量高，營養素也相對完整，只是因為外殼的保留較完整，所以口感偏硬，但營養價值是燕麥中最高的，食用前建議先浸泡過，再來烹調成燕麥粥等料理。

傳統燕麥片（或稱大燕麥片），去殼後會壓成較薄的片狀，烹調上會再容易方便些，但相較燕麥粒營養流失較多，此外纖維保留量的減少，也會讓食用後的升糖指數相對較高，想減肥、需控制血糖的人等要多留意。

而加工最多的，就是市售常見到的、沖泡即食的即時燕麥片，或是三合一燕麥片等，簡鈺樺說，這類燕麥除了已去除外殼，通常也會加工、精製成很薄的片狀，纖維等營養價值已大打折扣，若再加上各種調味，就要小心鈉、糖含量或熱量是否有過高的問題。

燕麥麩皮水能「刮油」？專家：別超過每日總水量的1/3

除了直接食用，先前也有不少人在討論「燕麥麩皮水」，指將燕麥麩皮用熱水泡開後飲用，可以幫助排便和減肥，甚至有「刮油水」的稱號。

對此簡鈺樺表示，燕麥麩皮的水溶性質，比較像是在水裡形成團黏性質，進而才有增加飽足感或代謝膽固醇等好處，但可以的話，還是建議直接吃燕麥本體，才能攝取到更多營養。

營養師夏子雯也說，像這類溶質飲品，建議還是不要喝超過一天水量的三分之一，例如一天飲水量是2,000c.c.，那這類溶質飲品就不要喝超過600～700c.c.。

不過，並不是人人都能多吃燕麥，藥安康藥局藥師陳澤鈞提醒，有5種人較不適合：

1.消化不良者：燕麥富含膳食纖維，但纖維較粗糙，較不容易消化，尤其若有胃脹氣問題者，大量食用燕麥恐造成腸胃不適。

2.缺鐵、缺鈣者：燕麥含有植酸、草酸成分，會抑制鐵質與鈣質的吸收，因此燕麥最好不要與牛奶一起食用，以免影響鈣質吸收。

3.腎臟病患者：燕麥含有蛋白質、鉀、磷等成分，若有腎臟疾病者不宜大量食用；食用前最好先諮詢醫師、營養師或藥師，以了解每日建議攝取量。

4.糖尿病患者：燕麥雖有助控制血糖，但仍屬於五穀雜糧類，過量食用恐攝取過多澱粉，不利維持血糖穩定。

5.麩質過敏者：因燕麥中的麩質是穀類中容易引起過敏的蛋白質，因此對麩質過敏者也不建議食用。

(中時新聞網)