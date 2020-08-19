位於台中14期重劃區的台中巨蛋，加上周邊商場進駐利多，吸引建商搶爭相購地。（盧金足攝）

「台中巨蛋」預定2022年6月動工，未來將成為發展經濟的重要發動機，巨蛋經濟發酵，盤點全台4座巨蛋，人潮帶來錢潮也帶動房市，其中台北大巨蛋年漲幅28％最高，高雄巨蛋交易量年增80％最多，台中巨蛋周邊土地標售價格屢創新高，躋身房市熱區。

「台中巨蛋」由日本建築師偎研吾、台灣九典建築師事務所獲競圖首獎，總經費達65億元，具休憩娛樂等多元功能的巨蛋，近5年全台4座巨蛋周邊2公里內住宅大樓房價變化，顯示巨蛋對房價保值或增值，有強勁支撐條件。

漲幅最高的台北大巨蛋，鄰近信義計畫區、捷運市府站、國父紀念館與松山文創園區，周邊2公里住宅大樓，5年來房價漲幅28.5％。

依內政部不動產交易實價登錄顯示，台北小巨蛋生活圈位居繁華商辦區域，周邊2公里住宅大樓，房價漲幅4.6％。

高雄巨蛋生活圈為北高雄核心消費核心，加上捷運紅線通車後貫通南北，周邊住宅大樓，房價漲幅6.4％，交易量更年增80.3％。

至於將在2026年完工「蛋」生的台中巨蛋，位於14期重劃區，很多建商已搶進卡位，目前單坪地價最高站上6字頭以上，依地價成本推估，未來新推案的房價可能將上看4字頭，總太「洲際W」就以百貨首排作為銷售訴求，區域發展潛力加持，買氣暢旺。

(中時 )