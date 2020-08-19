行駛在路上，若是聽到救護車的鳴笛聲，第一反應就是放慢速度，開出一條道路讓救護車先行駛。有名網友貼出一段救護車被擋道影片，除了不滿前車不禮讓，同時也解釋為何救護車只鳴笛卻不變換車道超車的原因，「車上病患的狀況，不一定適合超車。」並說明，救護車駕駛都是盡量平穩開。

原PO今(19)日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己家人是救護車駕駛，日前在高速公路上遇到檔車事件，由影片可以看出，前方車輛始終不願讓路，執意擋在救護車前，讓家人無奈的說：「前車從潭子閘道口開始擋，一直到下西屯才解脫」，同時解釋因為非當事人，不確定當下有沒有機會變換車道，此外，希望大家可以多多禮讓救護車。

就有網友好奇詢問，為何不變換車道，原PO也代家人解釋，職勤中駕駛會盡量平穩，以免讓病患更不舒適。「而且有的病患很經不起晃！」有大傷口的病患若晃到，會加劇疼痛，更別說如果是急救病患了，更不可能超車，所以平穩駕駛是最高原則。也有網友親曝親身經歷，自己之前腿斷掉，躺在救護車上，「轉個彎就覺得很痛了，前面的車還不讓，不要覺得旁邊有位置可以超車。」

貼文一發也引起網友熱議，紛紛痛批該檔道駕駛「丟臉丟到家」、「三寶永遠不會覺得自己是三寶」、「檢舉檢起來，駕照扣起來」、「這個要讓他上新聞兼領罰單！」、「教他一下遇到救護車要讓好嗎？道德觀念堪慮。」

(中時新聞網)