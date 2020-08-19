國民黨在高雄市長補選失利，國民黨立法院黨團總召林為洲說出，國民黨該「告別韓流」，此話一出，引發韓粉不滿，更引發黨內與韓粉之間的矛盾。全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書替韓粉抱不平，並說「請問韓粉在這場高雄選戰中招誰惹誰了？『韓流』是你招之就能來，揮之就能去的嗎？可笑至極，也無知至極。」

李來希在臉書說，想告別韓流之前，請先理解韓流的組成與韓流如何而來，否則糊裡糊塗地把群眾基礎往外推，推出午門之後，還不知道他們斬的是何許人？今天七月一日鬼門才要開，一旦殺錯人斬錯了妖，問題更是難解了！

至於，韓流如何形成，李來希說，這是一股強烈的反抗意識所形成的社會氛圍，是社會上在職與離退受薪階級的組成，士、農、工、商、軍、公、教、警、消等社會中堅階層的集合體，他們幾乎都是殷實的現在或過去守法的納稅人，他們之所以站出來，各有不同的依持理由，但反抗綠色政權不公不義的施政卻是共同的語言，他們一不為權，二不為利，好不容易找到了一個共同的出口或所謂攀附的標竿「韓國瑜」。

李來希進一步分析，國民黨作為最大的在野黨，剛好承襲受益於這股氛圍下的熱潮，卻不能善加運用，為了權力的分配與爭奪，創造了所謂的經濟藍、知識藍這種毫無根據的階級，企圖瓦解韓國瑜的氣勢，配合民進黨醜化韓粉，把韓國瑜的支持基礎打成了不理性、不入流的組合，從而把韓國瑜與韓粉草包化，眾口鑠金的結果，國民黨真的敗了，韓國瑜真的垮了，但韓粉仍在，韓流仍強，國民黨的領導階層不能善加運用不打緊，怎麼反過頭來傷害韓粉，請問：韓粉們欠你國民黨什麼？

最後，李來希更痛批，缺了韓流，國民黨不足以成事，缺了國民黨，韓流自有出路，不是嗎？再問一遍，請問韓流或韓粉欠國民黨什麼？

(中時新聞網)