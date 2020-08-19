原任海基會董事長李大維今年6月初因總統府祕書長蘇嘉全突然請辭，臨危受命接任府祕書長，海基會董事長懸缺至今，外傳將由前立法院長王金平出任，對此，王金平今晚否認，強調這是空穴來風。另據了解，海基會祕書長由曾任蔡英文總統辦公室主任的詹志宏出任，
有媒體今晚報導王金平將出任海基會董事長，總統府發言人黃重諺表示，這種不具名的報導，不用參考，寫新聞的人都不敢具名，就不必跟了。
王金平則表示，蔡英文總統最近一次找他擔任海基會董事長是四年以前的事情了，現在說他要接海基會董事長根本是沒有的事情，既然是空穴來風的新聞，媒體為什麼要跟？
王金平雖是藍營出身，但擔任立法院長期間，與藍綠關係都很好，與蔡英文總統也有深厚的情誼，蔡英文2016年上任後，就曾傳出蔡英文邀王金平擔任海基會董事長，當時王金平即以兩岸關係情勢不樂觀而婉拒。
此次再度傳出他將接海基會董事長的訊息，由於兩岸情勢比起四年前更緊張，外界預料，就算找上王金平，王金平也不會有意願。
(中時 )
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