1名81歲的美魔女因腸道疾病而進行手術，然而手術過程宣告失敗，也將她的性命一併帶走，執行手術的醫生也宣告美魔女已死亡，並將屍體轉移到停屍間冰存，卻在隔天的早上8點，1名醫院執工巡視停屍間時，卻驚見美魔女爬出冰封櫃，並倒在地方奄奄一息的伸出手來求救，直接把執工嚇的半死，才意識到這名美魔女還存活著，趕緊通知醫生並送往病房檢查。

根據外電報導，這名81歲的美魔女，上週在醫院接受腸道手術時，因手術難度過高失敗，導致手術沒開成病人也死亡，雖然執行團對奮力搶救，最後仍是回天乏術，最後醫生被迫宣佈病人死亡的訊息。然而，離奇的是隔天早上的8點，醫院的執工人員巡視停屍間時，卻驚見這位美魔女從冰存櫃中爬出，在地上痛苦的匍匐前進，甚至還伸出手來抓住執工人員的手，向執工人員求救，執工人員嚇的半死，隨後也趕緊尋求協助，將這名美魔女送往病房中。

院方後來坦承，當時執行的醫療團隊並沒有等候完規定的2小時，而是在1小時20分後，就將美魔女送往停屍間，院方目前已將當時主治醫生暫時停止職務，並進一步的釐清調查中，而美魔女的家長也將向醫院提出法律訴訟。

(中時新聞網)