中職今（19）日在桃園棒球場進行統一獅與樂天桃猿之戰，獅隊蘇智傑打守俱佳，個人轟出1發3分彈、本季個人第23轟，終場獅隊8比4打敗樂天，獅隊與富邦悍將同一天拿到下半季10勝的隊伍。

統一獅派出洋投布雷克先發，投了5局被打3安打失2分，獲得勝投；樂天桃猿先發投手威拉諾本季前2次對戰統一獅皆敗，今天他投了5.1局丟3分，再度吞投，不過，4局上他連投3K，達成生涯第200K。

獅隊在3局上首開紀錄，林祐樂保送、陳傑憲安打，一三壘有人，張偉聖打出內野滾地球，因野手選擇上壘、獅隊攻得1分；不過，5局下，樂天林立轟出2打點全壘打、達成生涯50轟，猿隊2比1領先獅隊。

6局上，獅隊攻占滿壘後，潘武雄代打上場打出高飛犧牲打，獅隊得1分，隨後郭阜林敲出安打，獅隊再得1分；7局上，獅隊蘇智傑擊出3分炮，獅隊取得6比2領先局面。

不過，地主桃猿緊追不捨，7局下，猿隊林承飛保送上壘，再靠林立游擊方向的強襲球造成野手失誤，跑回本壘得分，接著廖健富打出1打點二壘安打，猿隊追成4比6；9局上獅隊再得2分，終場獅隊8比4獲勝。

(中時 )