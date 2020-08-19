高雄市長補選結束，國民黨面臨第三次的大敗，士氣低迷，而在最後一刻才登台輔選的前高雄市長韓國瑜未來的動向也令外界好奇，甚直還有不少關於他可能競選國民黨黨主席的聲音出現。但一位長期支持綠營的小英女孩指出國民黨內部存在的三點問題，反對韓國瑜競選國民黨黨主席。

小英女孩接受YouTuber「Bit King比特王出任務」訪問時表示，國民黨黨主席不是個好坐的位置，並指出他反對韓國瑜競選黨主席，是因為國民黨內部存在的三點問題：

第一，國民黨內鬥嚴重，尤其2020年的總統大選很明顯可以看出，國民黨在有很地方多黨部主委不服他，有些派系也不認同他，所以很多負面消息是國民黨自己捅出來。而韓國瑜離開政壇多年，黨內朋友不多，根基也不夠，很難去解決這問題。

第二，國民黨現在的財政有困難，黨產被民進黨鎖住，讓國民黨面臨要賣黨部大樓、薪水發不出去等窘況，如果上當黨主席可能要常常去借錢，韓國瑜可以嗎？要取找韓家軍來支持或捐錢嗎？小英女孩指出，支持韓國瑜的好朋友們可能沒那種財力。

第三，國民黨在一連串失敗之後，今年2月改選黨主席，現任黨主席江啟臣就任到現在也才半年，雖然江非常努力，但受到黨內意見的影響，國民黨一直沒辦法解決九二共識的問題，這個問題若不解決，國民黨會吸引不到不認同九二共識的年輕族群，這樣國民黨很難翻身，而這不是一個韓國瑜可以解決的。

最後，小英女孩也認為，現在應該讓韓國瑜好好休息，不要再把他推入政壇去傷害他，而且韓和他的家人已經在選舉中傷痕累累。

網友們也留言回應，「除了媒體一面倒的監督在野黨，另一個會輸是國民黨扯後腿的人太多」、「就讓高雄自己爛下去吧，反正不在乎就算了，讓善良樂天的韓國瑜跟家人過平靜歡喜的生活吧」、「我支持韓國瑜多休息一段時間的說法，但不管他什麼時候要出來都會全力力挺。」

(中時新聞網)