川普政府封殺華為再升級，嚴防華為透過美國以外企業取得美國晶片技術，但美國半導體行業協會（SIA）主席兼執行長紐佛（John Neuffer）警告，圍剿華為也會打到美國自家供應鏈。

紐佛告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「對商業晶片銷售設下鋪天蓋地的限制，恐會對美國半導體業造成嚴重的破壞。」

美國政府再出重手，商務部周二宣布對華為的新一波制裁措施，包括將使用美國軟體或技術生產產品的非美國企業，也納入華為禁令的範圍，旨在防範華為迂迴繞道取得美國晶片。

風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）地緣科技部門主管崔歐羅（Paul Triolo）指出，華府最新一輪的制裁行動，堪稱美國政府為扼殺華為取得先進晶片能力，最重大最致命的一擊。

美國的最新限令要求外國半導體公司，將利用美國技術製造的產品出售給華為前，須先取得許可，這些公司無異成為中美關係惡化的代罪羔羊。

台積電與聯發科也在美方禁令下不便供貨給華為，這台灣兩大科技巨頭的股價，難逃美國制裁華為消息衝擊而下跌。

除華為之外，川普政府亦劍指另一中資社交影音軟體TikTok，對該軟體下達在美國禁用的封殺令，除非將該品牌與中資切割售予美國企業。除先前傳出的微軟外，甲骨文也加入爭取收購行列。

(工商 )