恆春林萬成家族在水坑開設的首間民營瓊麻工廠被視為「起家厝」，但之後被墾管處劃為特別景觀區，林家第4代林正權（圖）等4兄弟姊妹計畫將它整理成人文基地。（謝佳潾攝）

81年前，恆春林萬成家族在水坑開設首間民營瓊麻工廠，占地3甲半之大，但之後被墾管處劃為特別景觀區，林家第4代林正權等4兄弟姊妹不捨起家厝成荒地，計畫整理成人文基地、以公益性質延續它的生命故事並回饋社會。

林正權指出，日據時期，恆春水坑是由他的曾祖父林萬成開墾而來，當時曾祖父還向官方買地種瓊麻，1939祖母林張粉與友人合夥開設首間瓊麻工廠，1960年代父親張中志擴廠拓事業，不僅靠外銷瓊麻打出一片天，還在恆春投資戲院與旅館。

「這就是我們的起家厝。」林正權看著老建築稱，當塑膠進入台灣後，瓊麻產業順應潮流下台一鞠躬，但起家厝不能隨之消失，所以他將它打造成露營區，之後還吸引業者與他承租，不過後來該地被墾管處劃為特別景觀區，不能從事商業行為，也不能動到一草一木。

他說，被劃為特別景觀區至今逾20年無規畫，深怕「起家厝變荒地」，因此與恆春文史工作者念吉成討論後，決定將它整理打造成人文基地，它可以是恆春文化史展覽館、文創場域、生態導覽室、銀髮族中心，也可以辦身心靈講座，透過公益延續它的生命故事。

他強調，地上4棟廠房全是合法建物，只要不從事營利行為，僅整修原有建物，是符合墾管處特別景觀區的規定，但更希望該地能劃出，這樣才能做更多有意義的事。

(中時 )