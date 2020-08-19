台北捷運公司公益元年「走近偏鄉 走入北捷」原北文化交流晚會19日登場，上個月北捷從6000名員工中，挑選出5位績優原住民同仁，以回饋母校方式，帶員工走入偏鄉回饋母校，而18日開始到20日則由花蓮光復、瑞北國小，以及台東大南、利嘉、賓朗等5所學校，共50名國小師生代表，北上度過3天2夜的活動，讓不少學生相當雀躍。

台北市長柯文哲19日晚間和妻子陳佩琪參加的「原北文化交流晚會」，陪原住民孩童一同吃晚餐，柯文哲表示，台北捷運對大家來說可能只是一個想像的名詞，這次偏鄉孩童能搭乘捷運，到台北各地欣賞風景、品嘗美食、相信孩子們都能玩得很開心，這次北捷舉辦公益元年的活動，叫做「走入偏鄉、走入北捷」。

柯文哲說，北捷董事長李文宗很有管理頭腦，透過比賽方式，選出績優的5名原住民同仁，再由5名同仁回自己家鄉所讀的國小，邀請母校的老師和同學們到台北玩，相信未來這些原住民的同仁工作一定非常拼命。

柯文哲說，去年新加坡還派人向北捷學習，表示台北捷運做得比新加坡還好。北捷系統可靠度在全球排名數一數二，滿意度更高達95％。

此外，為慶祝北捷公益元年首發活動，北捷還推出「花東學童來台北FUN放暑假」優惠，7月15日至8月31日活動期間，花東地區國小以下學童憑健保卡或身分證明文件，可免費搭乘貓空纜車及免費兌換兒童新樂園專案優惠券1張。

(中時 )