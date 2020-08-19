蘋果向來被視為是創新的代名詞，iPhone、iPad和AirPods等創新產品引領市場風潮，但Bernstein Research分析師指出，蘋果的研發支出低於同業，且併購支出也遠遠小於競爭對手。

Bernstein Research分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）在研究報告中指出，2011年庫克接替賈伯斯擔任蘋果執行長時，蘋果的研發支出僅占營收的2.2％，「大幅低於同業」。但自此之後，蘋果的研發支出急起直追。

自2012年來，蘋果的研發支出成長速度高過營收成長，目前約占營收的7％。薩科納奇表示，儘管如此，蘋果的研發支出還是低於同業，對手的研發支出通常占營收的10％或更高。

此外，薩科納奇亦指出，自2012年來，蘋果的併購支出僅占自由現金流的2％，相較於同業比重高達25％。在2012年至2019年之間，蘋果創造4,360億美元自由現金流，但只用了69億美元進行併購。蘋果偏好透過庫藏股計畫和發放股利的方式，將資金回饋股東。

薩科納奇在報告寫道，「雖然回購股票是有效運用現金，也能提升每股盈餘，但我們擔心蘋果重蹈IBM覆轍。我們認為IBM的研發支出太少，但庫藏股計畫的花費太高。IBM在產品和服務成長減速的時候，應該多自我改造。」

報告指出，「低研發支出與低併購開支，意味著蘋果的創新投資可能仍不如同業。我們持續相信，蘋果不太可能進行大型收購交易，該公司近來研發支出揚升是否代表新的產品創新？仍很難說。」

蘋果單2019年的研發支出（160億美元），便超過1999年至2012年的合計，但新產品推出的腳步似乎沒有跟著加速。

依據公司政策，蘋果向來不對分析師報告發表評論。

(工商 )