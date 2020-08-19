巴西、南非和土耳其等新興市場貨幣2020年急速崩跌，專家示警，2021年前可能都無法反彈。

2020年迄今巴西里耳、南非幣和土耳其里拉兌美元重貶約20％，里耳與南非幣正朝著2015年來最大年減幅的方向前進。同期俄羅斯盧布和墨西哥披索跌幅約達15％。

2020年美元匯價持續走低，兌主要貨幣重跌至逾2年低點，但新興市場貨幣的表現更加疲弱，而且不見止跌跡象。

新興市場經濟成長顛簸，且新冠肺炎疫情嚴峻，令投資人保持警戒。基金經理人在3月和4月將數十億美元資金撤出新興市場股市和債市，導致新興市場貨幣急速崩跌，這些出走的資金大部分仍未重返新興市場。

貨幣急速和巨幅貶值對一國造成嚴重威脅，貶值將推升進口成本和加重外債負擔，可能導致通膨失控，並且侵蝕存款和金融資產價值，降低消費者的購買力。

分析師表示，在市場對新興經濟體出口的石油和銅等商品需求回升之前，新興市場的貨幣可能都無法回升。

TD證券全球外匯策略部門主管麥柯米（Mark McCormick）表示：「新興市場迫切需要的是全球經濟回穩跡象，他們需要經濟重返成長正軌，和商品需求回復。」

Monex Europe外匯分析師哈維（Simon Harvey）指出，市場波動緩和與降息導致的收益率低迷，可能促使投資人重新擁抱新興市場資產，但他表示，這在2021年上半年前可能都不會發生。

根據約翰霍普金斯大學數據顯示，美國、巴西、印度、俄羅斯與南非是全球新冠肺炎疫情最嚴重的五個國家。

新冠肺炎疫情讓全球經濟陷入二次大戰以來最嚴重衰退。根據世界銀行6月估計，新興市場和開發中經濟體2020年經濟可能緊縮2.5％，寫下至少60年來首次經濟下滑紀錄。

(工商 )