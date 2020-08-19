現在台灣房價依舊居高不下，但明明很多人都在抱怨，以現在的薪水根本買不起房子，這讓一名網友十分疑惑，「房價又漲了誰在買」，對此，有內行人就表示，現在太多夫妻因為利率低，所以將目標都鎖定在小兩房或者老公寓，不少類似建案都十分熱銷。

原PO在PTT上發文詢問，他在看屋的幾個地區，像是台北市民生社區、新北的汐止、林口等，房價竟然又暴漲了，原PO忍不住抱怨，到底誰在偷偷買房子？是不是鄉民都騙子，說好的少子化，又要多貼50幾萬了。

有一名網友分析，很多夫妻因為利率低，現在紛紛鎖定熱銷的小兩房或者老公寓，價位都在1000萬以內，以薪資中位數4.1萬來說，兩人有8.2萬，如果長輩出了自備款200萬，並貸款800萬30年，每月大概繳不到3萬，佔收入的3成，這讓很多夫妻都敢買房，尤其新北市1000萬左右的小兩房超級好賣，但他也補充，這些小兩房室內只有12坪。

精闢分析讓其他網友看完後紛紛留言，「你正解，我朋友夫妻就是這樣買的」、「我看了一年的房，他說的是真的，現在看的好建物還要用搶的」、「台灣這樣的兩房根本就已經是高房價造就出來的怪象」。

(中時新聞網)