要求泰國政府與王室都必須改革的群眾抗爭仍在持續，警察表示，他們逮捕了幾名群眾領袖，其中包括激進的維權律師阿農‧南帕(Anon Nampa)，他是第一個呼籲改革君主制的人，打破了長期以來的禁忌，這是他本月第二次再次被捕。

路透社報導，36歲的阿農，是這場政治運動的最早發起者沿，過去一個月裡，他幾乎每天都帶隊進行抗議。他是第一個公開呼籲國王瑪哈·瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）必須做出改變的，同時也要求現在的內閣政府必須民主化。

在泰國的憲法，批評王室是不允許的，直接批評國王更犯了叛亂罪。不過警方沒有說阿農是不是被指控叛亂，因為話題太敏感，他也無權對媒體發表講話。

警方早些時候說，他們已經阿農與其他5名主要群眾領袖發出逮捕令。他們全部都呼籲改革君主制、要求民權更更廣泛的新憲法，還有新的選舉，以及政府不能秋後算帳的呼籲。

前軍政府領袖，也是現在的泰國總理帕育（Prayuth Chan-ocha）否認抗爭者對於去年大選被操縱的指控，他承認學生可以抗爭，但他們不應觸犯君主制這個禁忌話題。

帕育說：「泰國有6700萬人，我認為大多數的泰國人們不會同意抗議者的訴求。」

抗議君主制的示威者說，如果沒有改變，就不可能實現更大的民主。自1932年以來，泰國的絕對君主制，時常造成憲法失去做用，也是為何泰國發生了13次政變的主因。

皇宮沒有回應要求。

泰國的憲法中，侮辱君主最嚴重可判15年徒刑，帕育總理則表示，當今國王至今未曾要求用這個罪名起訴。不過，煽動叛亂罪也有7年徒刑。

泰國年輕的抗爭者，以電影「飢餓遊戲」的三指手勢，表示自己的反抗精神。(圖/路透社)

這場抗議是以年輕人為主，不乏許多高中生，他們用了一些電影哏，在星期三，數百名泰國高中生在教育部前集會，並以三指禮的手勢為一種暗號，這是向電影「飢餓遊戲」致敬，在這部電影中，以年輕人反抗為主題，他們要求更多自由。

不過，也有反對抗爭者的另一場集會，對在曼谷，大約200名泰國保守派人士，成立了一個「反對-反政府示威者」的反抗議行動，只是到目前為止，反抗議活動只吸引了幾十人。

(中時新聞網)