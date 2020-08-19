國際知名品牌OAKLEY太陽眼鏡，與日本藝術家山口歷攜手推出聯名系列「The Kokoro Collection」今在台北101舉行新品發表會，已在中職選秀被中信兄弟挑中的投手余謙說：「OAKLEY太陽眼鏡兼具藝術感和流暢感，就跟我投球一樣。」運動配件不僅能提升運動表現，也能融合時尚潮流，讓運動員成為場上焦點。

現場除了邀請余謙，還有超級鐵人謝昇諺、超馬名模林又立，三人皆分享自己對運動的熱情，並說明太陽眼鏡如何提升運動表現和其重要性，余謙笑稱自己是「裝備組」，他說，投手通常雖不像外野手會戴太陽眼鏡，但自己在從事其他休閒運動時眼鏡還是必備的。

棒球新秀余謙（左起）、極限運動名模林又立、超級鐵人謝昇諺合照 (OAKLEY提供)

平時訓練鐵人三項的謝昇諺表示，戴了太陽眼鏡除了能耍帥還能提升運動表現，尤其在騎腳踏車時能讓視線變好，看清路況才能避免發生危險，另外林又立也大讚，太陽眼鏡超時尚外還能保護靈魂之窗，原因是過往跑超馬「丟失」眼鏡的經驗令她印象深刻。

林又立分享，曾經在跑超馬時戴上很貼頭型的OAKLEY太陽眼鏡，舒適到一度讓她忘了戴在頭頂上，所以在賽中不慎丟失了眼鏡，在攝氏50度高溫烈日下，心急如焚的她深恐因紫外線長照而傷害眼球，因此更加體會到太陽眼鏡對運動員的重要性及必要性。

太陽眼鏡對運動員來說既實用又搶眼，「Kokoro」在日文有「心」、「精神」的意思，象徵運動員團結一心的精神，時尚前衛的色彩美學，充份表現出運動員的熱情與活力，製作過程利用染料結合離心機器，使每個鏡框都渲染著不同的色彩，就如同每個運動員背後都有不同的成長故事，獨一無二的特性造就運動員不凡的氣質。

(中時 )