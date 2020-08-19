第55屆廣播金鐘獎19日公布入圍名單，林書煒和朱芯儀以《POP 最正點》入圍社會關懷節目主持人獎，林書煒今在臉書表示：「謝謝大家的祝福與鼓勵！其實江湖待越久越明白，往往外在加諸的榮耀皆是可遇不可求，除了要不斷努力再努力外，更需要緣分與運氣！」入圍最感謝的是，在廣播裡，可以做自己想做的議題，訪問自己想訪的來賓，「而在每次與來賓的對話中，我總是收獲滿溢的那位！」林書煒的老公蔡詩萍也在臉書留言祝賀：「恭喜水某，最認真的美女！」

林書煒不僅是POP Radio台長、也是作家、電視節目主持人，除了在專業領域表現出色，她也一直關懷社會，熱心公益，得知入圍廣播金鐘獎喜訊，她特別謝謝擔任《愛呀！好正點》單元Guest DJ的重度視障諮商心理師朱芯儀，「我經常跟芯儀聊著聊著就忘記她是位帶著重度視障、右耳全聾、右邊肢體不諧調的身障者，我反倒覺得她似乎有雙透視眼，一眼看穿我們這些明眼人也都有著想掩蓋的不完美，芯儀及受訪來賓們的生命故事似乎也引領我們要如實面對自己的軟弱與害怕，才能連結與他人的美好關係進而豐足內在需要被修補的心！」

林書煒是POP Radio台長以及主持人。（取材自臉書）

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