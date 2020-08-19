張鈞甯曾與謝園合作電視劇《女管家》。(取自張鈞甯微博)

大陸資深演員謝園今(19日)被證實在18號因突發心臟病逝世，享壽61歲。謝園出道超過30年，與葛優、梁天被封為喜劇三劍客，曾憑著電影《棋王》奪得第9屆大陸電影金雞獎影帝，演技深獲肯定。

曾與謝園合作過電視劇的女星張鈞甯，也在微博PO文悼念這位資深前輩，「在《女管家》中有幸跟謝園老師合作，從您身上學到很多，關於表演關於人生曾得到您深深的教誨，您的樂觀、熱情時隔四年依然能給我很多感悟，也會永遠銘記，希望老師在天堂平安。」

謝園今日被證實在本月18號因突發心臟病逝世，享壽61歲。遵照謝園囑託，家中不設靈堂，不舉行遺體告別儀式和追悼會，不召開任何形式的追思會。與謝園並稱喜劇三劍客的葛優發聲表示：「觀眾會永遠記住謝園對中國電影、電視劇所作出的努力和貢獻。」

梁天則稱：「所有和謝園合作過的業內人士，都會懷念他曾經給我們帶來過的快樂和感動，願他的靈魂，面朝大海，春暖花開…從此天堂不再寂寞。」

(中時新聞網)