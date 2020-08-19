國標女王劉真3月22日病逝，留給老公辛龍及女兒霓霓無限哀痛，辛龍更從愛妻羽化登仙後，鮮少公開露面及發言，相隔上次哀悼愛妻的發文3個多月，他19日忽然在臉書寫下6字：「妳怎麼可以走」令人擔憂他的狀況。

辛龍上次發文是在5月4日，字句充滿悲痛，「夜太深，無睡意，腦交戰，聽著歌，想著妻，痛著心。」兩次發文都是低落心情，這次發文背景更選用劉真喜歡的粉紅色，似乎仍沉浸在喪妻之痛。

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國標舞女王劉真22日晚上辭世，享年44歲，劉真的靈堂今（3月25日）下午2點22分開放追悼，余天、吳宗憲自劉真過世後，全力協助辛龍處理劉真後事，同時，余天也透露，辛龍心情跌到谷底，至今還沒跟女兒吐實媽媽去哪裡，只說：「媽媽去旅遊了」。

辛龍中午低調從後門進入愛妻靈堂，他模樣憔悴，而余天心疼表示，辛龍現在還是想不開、心情跌到谷底，也不知道該做什麼、心神不寧的樣子，辛龍至今還沒跟女兒吐實媽媽去哪裡，只說：「媽媽去旅遊了」，只要說到劉真，眼眶就會泛紅。

余天透露未來一切發言都會交給吳宗憲，他也感嘆：「我也跟吳宗憲說，未來演藝圈的大小事也要靠他被我幫忙，我也老了。」語氣相當感慨，他提及至今未見劉真、辛龍的4歲女兒霓霓。

(中時 )