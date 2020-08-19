台灣經濟部昨日宣布9月3日起禁止愛奇藝、騰訊視頻等陸資網路節目供應商透過迂迴經銷(OTT-Tv)的方式在台落地，此舉引發網民們熱烈議論。在OTT專法未制訂前，政府藉此單獨限制陸資文化產品入台，在訊息快速傳播的網路世界語，這種手法顯得拙劣而可笑。難怪被限制文化產品比台灣厲害得多的大陸媒體嘲笑：蔡英文、蘇貞昌這些民進黨大咖們不也都在愛奇藝追劇嗎？

這次受到限制的愛奇藝、騰訊WeTV，近幾年透過迂迴代理的方式在台灣機上盒網路節目市場有不少斬獲，愛奇藝在台活躍用戶數約有200萬，付費用戶近百萬，每月不重複登入人數超千萬人次。民進黨禁止陸資節目進入台灣，表面上是政治因素，但檯面下是否有與執政黨相關的經濟因素，目前尚不得而知。

單從政治上的「意識形態入侵」角度來看，封禁大陸官方宣傳作品，可能在政治上還說有點道理，但所有人心裡都了解，僵化的意識形態官式宣傳在台灣既無市場，也影響不了大多數視聽人，而提供開放的文化環境，正是自詡為訊息開放社會的台灣應有的理念。

台灣單獨限制大陸的文化產品，連一向對台灣訊息自由環境相當稱許的大陸媒體都相當納悶。媒體曾報導蔡英文總統喜歡睡前吃泡麵，看《延禧攻略》、《如懿傳》和《甄嬛傳》等宮鬥劇；行政院長蘇貞昌還曾酸言酸語地把前總統馬英九比喻為《延禧攻略》裡的「爾晴」。難道總統、院長看了沒事還能引用為政治話題，小老百姓看了就會中意識形態的毒？這種連北韓老百姓都騙不了的拙劣伎倆，實在不宜拿來破壞台灣的自由與開放社會形象。

《人民日報》知名的微博公眾號「俠客島」分析稱，這兩位大陸宮鬥劇的超級粉絲之所以刷過劇就翻臉，乃是源自於今年3月民進黨立委批評愛奇藝在台灣太受歡迎，有「紅色滲透」的嫌疑，可能被大陸用作統戰工具。蘇貞昌當即回應，要防止此事，不會讓大陸達到併吞台灣的目的。

另一位意外曝光其愛奇藝用戶身份的執政黨要員是民進黨立委林楚茵，在發表自拍照時被眼尖的網友發現，她的電腦上打開的頁面就是愛奇藝。

封殺愛奇藝消息傳出後，網民開始質疑，以後執政黨立委與政務官員是否也不能追劇？有網民消遣這是要建設「愛台灣長城」，也有網民指稱是愛奇藝節目又多又好看，顯然是第4台快被打趴了，才想要拿反中議題來救第4台。當然，也有網友從美國對待華為的做法來評論台灣封殺愛奇藝，但前者是網路安全問題，後者是文化產品問題，差異不可以道里計。

至於如何解決愛奇藝合法落地，那是OTT-TV專法與商業管理問題，不必拿政治意識形態來當幌子。給所有網路產品服務商合法營運管道，同時提供民眾需要的影視產品，本就是政府的責任，硬套上個政治的歪帽子只會顯得滑稽而可笑，在全球網路自由環境與台灣資訊開放社會的理念下，這頂民粹歪帽子將完全不堪一擊，徒留施政笑柄罷了。

(中時新聞網)