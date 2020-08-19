今（19日）是農曆7月1日，也是俗稱的「鬼門開」。鬼月更有不少禁忌在民間流傳，不僅限制多、又恐帶來不幸。一位網友好奇詢問，大家是否會因為鬼月而減少出遊的次數？網友態度兩極，不過卻眾人都認同1點：少去玩水。

原PO在PTT女孩版上發文詢問「鬼月會刻意減少出遊嗎？」表示自己小時候會，但長大後發現鬼月其實是人制定的之後，就照常出遊，不會特別忌諱。

貼文一出，網友反應兩極。有網友坦言「會刻意不會去玩水，我就迷信我高興」、「會，前輩交代盡其所能早點下班」。而一部分的人指出，不會因鬼月改變，還是照常出遊。表示「什麼年代了還有人在信這個」、「民智未開」、「不會，就愛半夜去海邊」、「雖然我常常在水邊，鬼故事也聽很多，但是我還是會出」。

不過另一部分網友則表示，雖然還是會出遊，但會特地避開危險的地方，特別是玩水。「減少去水邊跟海邊」、「不會去玩水」、「不會去海邊游泳與經過墳地」、「不會去那種感覺危險地方 比如深山啦」、「出遊還是可以吧 只是水的（地方）少去而已」。

(中時新聞網)