「台灣優質生命協會」20日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行「2020愛傳承關懷演唱會」，將以線上直播方式，包含陳美鳳等巨星雲集，今年受疫情影響，捐款大幅降低，與往常相比甚至只有四分之一，理事長方芳芳接下帶領協會的重任，她19日受訪表示：「從19歲踏入這個圈子到現在，演藝工作是我唯一做過的工作，一直很想回饋這個圈子，剛好去年巴戈跟我談事情，順便問我願不願意接下理事長，知道協會也照顧很多資深藝人，剛好這塊是我想做的，沒想太多後果就接下了。」

方芳芳上任之後，認為慈善不一定要悲情，應該有溫度，「真正需要募款才能幫助這些弱勢族群，沒有錢是做不了任何事的，我認為不一定要跟弱勢族群站在同樣位置，應該思考可以捐款的企業主想要什麼，我們應該走高調路線，雖然也有人不贊同，但可以試試看呀」。她去年當義工辦了國標舞公益活動，本來覺得都是欠人情，想說上任當理事長後再出手，結果妹妹一句話點醒了她：「妳做慈善不是為了頭銜！」

方芳芳也跟協會一起親身探訪弱勢獨居長者，「我私下做市調，怕他們騙我，我問老人家：『協會為你們做了什麼？』他說：『政府給我7000元，協會每個月給3000元，扣除房租還剩6000元，事實上不夠，還需要賺外快，但這個時間點要有外快是難上加難。』」她坦言這是一個重擔，理事長就是一個千斤頂。其中一次，她與協會探訪一個老伯伯，對方因鄉音重不太講話，她由於婆婆的緣故，能聽懂上海話與老伯伯對答，「我自己感觸很深，那天去做探訪，沒想到是這樣的環境，看他家裡的環境，其實跟我小時候是一樣的，我們是那個環境出來的，雖然沒有大富大貴，但至少豐衣足食，為何不能分享我們的福分呢？」

方芳芳日前陪伴弱勢老者，分享溫暖。（台灣優質生命協會提供）

方芳芳接下協會理事長，對老公丹尼爾先斬後奏，丹尼爾原先不贊同，「他擔心會有糾紛、會有法律責任，也擔心我得罪朋友」，後來卻開始幫忙邀朋友一起贊助，讓她非常感動，「最近很忙，但我不想停止運動，還打羽毛球，晚上他跟我說話，我的眼睛幾乎睜不開。」丹尼爾見狀笑罵：「現在兩個人完全不能交流了是不是？妳回家就累到不行了。」所以她笑稱自己這陣子都對老公很客氣。

跟丹尼爾多年婚姻，感情始終穩定，方芳芳分享秘訣，「不敢說我很成功，但雙方都要互相尊重，有人說要不要查手機，我覺得丈夫吧，就一丈之內是夫，一丈之外真的不用管，他開心就好，但是你讓我沒有面子，我也會讓你沒有面子。」她之前在香港住了13年，老公只有周末才回來，「很多東西妳根本管不著，如果一直管，日子都不要過了，所以要先把自己過得很開心」。

至於是否會建議失婚好友張清芳找個伴，方芳芳表示：「我覺得都好，像我自己，結過了就試過了，自己可以過得很開心，阿芳人緣太好，朋友太多，有沒有不是很重要，尤其我們現在這個年紀，就是為自己啦！」談到張清芳的離婚過程，她則說：「其實對別人的婚姻都是尊重，清官難斷家務事，阿芳做什麼決定都尊重，都是最好的安排。」

(中時 )