賴佳微要求羅廷瑋的助理應將錄影機撤離。（陳世宗攝）

市議會公關主任及議長秘書協調羅廷瑋助理撤離錄影設備。（陳世宗攝）

李中議員指賴佳微錄影機若不撤離，議會議程就暫停。（陳世宗攝）

議會全都錄！台中市議會19日進行臨時會卻發生民進黨市議員賴佳微在座位上，自行架設錄影機全程錄影，因鏡頭往後，引發坐右後方國民黨議員李中的不滿，雙方在議會引發爭議，議長張清照見狀宣布休息十分鐘，由藍綠黨團進行協調，張清照最後裁示議員撤掉錄影機，方又恢復開會。

賴佳微在議事堂自備錄影設備，源自她日前與國民黨市議員羅廷瑋，雙方議會質詢時曾發生爭執，雙方還曾互嗆出現互相推擠的情形；賴佳微覺得遭羅廷瑋性別歧視跟言語霸凌，她為保護自己，才市議會召開時自備錄影機全程錄影。

賴佳微指出，她是基於保護個人的人身安全及蒐證，警方建議她隨時錄影存證，她才在議事會堂全程錄影。卻因鏡頭拍攝到後方的國民黨市議員，引發坐在右後方李中的不滿，認為這樣會干擾到他問政過程。李中認為，議事堂上議會就設有全程錄音錄影設備，根本不需要再自己錄影。

賴佳微的作法也引發多位國民黨籍議員的不滿，市議員李麗華、吳瓊華、陳政顯等，會中要求議長處理，張清照見狀宣佈休息10分鐘；並召集國民黨團書記長陳政顯，民進黨團總召陳世凱等進行協調，最後張清照要求賴佳微議員撤掉在座位上的錄影機，日後如有需要任何的議事堂資料，可以向議會調用。

李中認為，議員在議事堂問政過程議會都全程錄影，實在不必要再自行錄影，並影響到其他議員的在議事堂的質詢及其他問政過程。江肇國議員說，日前議會召開議員生活座談會時，亦初步決定，在大會議程議員助理不得進入議事會堂內，業務質詢或是總質詢時則可進入議事堂幫議員拍照。

(中時 )