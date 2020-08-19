蘋果公司成為全球首家市值破2兆美元企業 23:372020/08/19 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果成為全球第一家市值超過2兆美元的上市公司。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國蘋果公司（美︰AAPL）股價19日早盤上漲1.26%，報468.09美元，創歷史新高，該公司市值更首次突破2兆美元（約台幣58.7億元），成為全球第一家市值達到2兆美元的上市公司，再度凸顯出科技巨擘因新冠疫情升溫而受益。 蘋果市值於去年8月達到1兆美元，華爾街普遍認為，蘋果市值有望達到2兆美元。今年7月，蘋果市值超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco），成為全球市值最高的上市公司，如今更成為第一家市值達到2兆美元的企業。 (中時 ) #2兆美元 #成為 #蘋果市值 #企業 #市值達 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情改善、匯率升值 亞股後市持續看俏 18:312020/08/19 財經 華為風暴 台股衝萬3鎩羽 04:102020/08/19 財經焦點 內循環啟動黃金十年 大陸基金後市看俏 13:002020/08/19 財經 華南、安聯攜手 瞄準新興疫外契機 04:102020/08/19 金融．稅務 達勝石墨散熱片媲美杜邦 後市可期 04:102020/08/19 證券．權證 華為冰風暴 五千金急凍 04:102020/08/19 財經要聞 估值增至112億美元 羅賓漢成功募資2億美元 04:102020/08/19 全球財經 《台北股市》上市櫃企業H1獲利逆增 3公司下市櫃警報響 08:012020/08/19 財經 台灣權王－TWS夯 美律昇佳電權證熱 04:102020/08/19 證券．權證 悅城科技神操作 另類台積電概念股 10:332020/08/19 財經 國際熱門新聞 在家戴口罩上班也染新冠 全家2死日裔女家破人亡 - 國際 和感冒鼻塞大不同 新冠肺炎喪失嗅覺太驚人 - 國際 蘋果公司成為全球首家市值破2兆美元企業 - 國際 最新貿易談判告吹 川普：「中國病毒」拖垮全球 不爽談 - 國際 美參院報告出爐 俄羅斯介入上屆美國大選 但通俄者「不是川普」？！ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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