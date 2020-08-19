美國蘋果公司（美︰AAPL）股價19日早盤上漲1.26%，報468.09美元，創歷史新高，該公司市值更首次突破2兆美元（約台幣58.7億元），成為全球第一家市值達到2兆美元的上市公司，再度凸顯出科技巨擘因新冠疫情升溫而受益。

蘋果市值於去年8月達到1兆美元，華爾街普遍認為，蘋果市值有望達到2兆美元。今年7月，蘋果市值超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco），成為全球市值最高的上市公司，如今更成為第一家市值達到2兆美元的企業。

(中時 )