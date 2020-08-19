1名居住在日本三重縣津市的單親媽媽，因孤單寂寞結交1位27歲的小白臉男友，兩人還同居一室，這名單親媽媽本身還有1名15歲兒子，然而這名小白臉男似乎有暴力傾向，不僅長期毆打她的兒子，也曾將她鼻梁打斷，直到某刺這名小白臉男友將滾燙的熱水，直接倒在兒子臉上導至大面積的灼傷，才讓整起虐童事件曝光，警方目前已經將這名27歲的小白臉男，以及失職的單親媽媽逮捕歸案偵辦。

據了解，這名45歲的熟女是1位單親媽媽，也有1名15歲的兒子，因長期孤單寂寞而結交了1位僅有27歲的小白臉男友，不料此名小白臉男性情極為兇狠，多次趁媽媽不在家時，毒打虐待她兒子，還曾將兒子鼻梁骨打斷，直到後來小白臉男竟然把滾燙的熱水，直接倒在兒子的臉上造成大範圍的面積灼傷，才讓這起長期受虐事件曝光。

單親媽媽的兒子經緊急送醫搶救後，已回復許多但也必須靜養長達2個月之久才能夠康復，警方在接獲通報後，因兒子的身心受創才導至案情發展過於長久，歷經4年的時間終於將犯人逮捕歸案，然而擔憂會影響調查行動，暫且不先公佈所有關於犯人的詳細資訊。

(中時新聞網)