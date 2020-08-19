鹿港天后宮發揮媽祖慈愛的精神，號召普度做愛心。（鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港天后宮發揮媽祖慈愛的精神，號召普度做愛心，從8月14日起至8月19日止，分為「買一送一」與「普度不增肥」兩個方案，參加活動的慈善團體包括財團法人老五老基金會及財團法人華山基金會，歡迎藉由普度祈求合境平安，同時能夠散播愛心讓需要幫助的人得到關懷。

鹿港天后宮表示，傳統普度都會有許多信眾到廟裡登記，參加由廟方統一安排普度拜拜，在祭典過後，廟方統一安排將祭典物資分別送給需要慈善單位，普度物資都以柴米油鹽等生活必需品為主，受到慈善團體的歡迎，感受滿滿的關心

。

為了方便讓信眾參與，鹿港天后宮今年特別首度與蝦皮購物異業合作，提供蝦皮購物用戶普度的服務，消費者可於下單時在留言處備註姓名，廟方將以此名字來進行普度。

這次方案有「買一送一」，就是在蝦皮購物每購買一個普度拜拜箱，品牌也會捐贈一個同樣商品給合作的慈善團體，消費者所購買的品項會直接寄送到消費者指定的通路或地址

，而品牌捐贈的拜拜箱，則由鹿港天后宮於普度過後，直接捐出給慈善團體。

另案是「普度不增肥」，即消費者下單的普度拜拜箱會於鹿港天后宮普度之後，直接捐贈給慈善團體。

七月普度是國人十分重視的禮俗，祭祀拜拜的供品也特別豐富，鹿港普度歌：「十五舊宮〈天后宮〉欲大普，八郊當然要來舖；大雞大鴨勿免講，法師坐座水陸普」。至今天后宮仍遵循古禮，在農曆7月15日舉辦普度法會，夜間則在廟埕搭棚請道士登座化食，將一化十，十化百，百化千，招來好兄弟飽享盛宴，場面相當盛大。

(中時 )