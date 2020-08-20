網友點了舒肥雞胸便當175要價175，打開盒子後傻眼 (圖／PTT)

健康飲食風正夯，健康盒餐店家有如雨後春筍般不斷冒出，吸引不少民眾點餐。一名網友PO出照片，表示自己花了175元點了減脂雞胸便當，一打開盒子看傻，忍不住問大家「這樣175給過嗎」，鄉民看到照片後直呼「盤子您好」、「可憐哪」。

一名網友在PTT八卦版PO出照片，指出自己用熊貓外送叫了一個175元的減脂雞胸便當，但他一打開後傻眼。透過照片可以看到，便當裡面一片雞胸肉與藜麥飯外，還有一根秋葵、一塊南瓜、一塊小黃瓜，加上幾塊彩椒、花椰菜和水煮蛋，讓他忍不住懷疑「這是不是女生分量的便當」，直問「這樣175各位給過嗎」。

網友拿iPhone比較，直問鄉民「這樣175給過嗎」 (圖／PTT)

文章曝光後吸引了將近1000人討論，鄉民們紛紛留言：「盤子哥你好」、「成本差不多50吧」、「去小7買片雞胸加上便當都沒這麼貴」、「中部這樣只要100」、「現在打健康招牌都超好賺的」、「促進經濟就靠你了」、「這不是幫你瘦身，是幫你錢包瘦身」，但也有人持不同意見：「舒肥自己做超花時間，沒時間就乖乖買吧」、「配菜還算豐富，我覺得還行」、「外送本來就會比較貴啊」。

(中時新聞網)